Son dakika haberi... Çengelköy'de korona virüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Çengelköy'de korona virüs tedbirleri denetlendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm yurtta denetlenen koronavirüs salgını tedbirleri Üsküdar, Çengelköy'de belediye başkanı ve kaymakamın katılımıyla gerçekleştirildi. İş yerlerinin denetlendiği kontrolde vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı sahaya indi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm yurtta denetlenen koronavirüs salgını tedbirleri Üsküdar, Çengelköy'de de gerçekleştirildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katıldığı denetimle polis ve zabıta ekipleri vatandaşları tedbirlere uyum konusunda uyardı. Kaymakam Demiryürek, "Biz bunu zaten ekiplerimiz vasıtasıyla her gün gerçekleştiriyoruz, bugün bir farkındalık oluşması için Belediye başkanımla beraber sahadayız. Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun hazırladığı rehberleri çoğalttık vatandaşımıza dağıtacağız. Burada amaç kurum ve kişileri cezalandırmak değil bilinçlendirmek. Esnafımız da dikkat ediyor çünkü bu iş kötüye giderse kendileri için de kötü olacak" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Çengelköy özel bir yer; kafe, lokanta, çay bahçesi oldukça fazla. Maske konusunda hiç bir sıkıntımız yok ancak sosyal mesafe ve masalarda oturma düzeni konusunda daha dikkatli olmamız lazım, fiziksel mesafeniz titizlikle uygulanması gerekir. Günlük ya da haftalık değil bu Covid-19 salgını sona erene kadar denetimlerin devam etmesi gerekiyor. Bu işler devlet denetimiyle sağlanacak bir konu değil vatandaşımız çok duyarlı olacak. Devlet millet el ele çözebiliriz bu sorunu ancak" şeklinde konuştu.