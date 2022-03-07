Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

07.03.2022 11:49
Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Gelen son dakika haberine göre MERSİN'de müşteri gibi girdiği iş yerlerinden ve bir ambulanstan cep telefonu çalan S.S., güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip yakalandı.

MERSİN'de müşteri gibi girdiği iş yerlerinden ve bir ambulanstan cep telefonu çalan S.S., güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı iş yeri ile bir ambulanstan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti. S.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bu arada S.S.'nin müşteri gibi girdiği iş yerinden ve kapısı açık ambulanstan cep telefonu çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
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Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yenişehir, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika


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