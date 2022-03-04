Son dakika haberi! Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi

04.03.2022 02:12
Son dakika haberi! Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi. Rus ordusu, Energodar'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, sivil can kaybı artıyor. Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı artmaya devam ediyor, Ukrayna Devlet Acil Servisi, can kaybının 22'den 33'e yükseldiğini duyurdu. Acil Servis, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Rus saldırısında sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve sokaklarda çok sayıda cansız beden olduğu görüldü.

Rus ordusu, Energodar'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerliyor

Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine Rus saldırıları devam ediyor. Energodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, Energodar'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerlediğini ifade ederek, "Kasabada silah sesleri duyuluyor" dedi.

Rus ordusunun, erken saatlerde Zaporoji'deki termik santralde kontrolü sağladığı ifade edilmişti.

Syevyerodonetsk'da Rus güçleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar devam ediyor

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki Luhansk'a bağlı Syevyerodonetsk kentinde de gece boyunca Rus güçleriyle Ukrayna ordusu arasında çatışmalar devam etti. Rus ordusu, Rusya yanlısı milislerle birlikte bu kente saldırılarını sürdürürken, kente roket saldırısı düzenledi.

Herson'da Rus askeri araç konvoyu görüldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, basına Rusya'nın kontrolü sağladığına dair haberlerin yansıdığı Herson Bölgesi'nden Ukrayna ordusunun kontrolündeki televizyon kulesinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı. Herson'da Rus askeri araçlarından oluşan konvoyun geçiş yaptığı görüldü. - KİEV

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Nükleer, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi - Son Dakika


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