Son dakika haberi: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi

04.03.2022 08:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi. Rus ordusu, Energodar'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, sivil can kaybı artıyor. Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı artmaya devam ediyor, Ukrayna Devlet Acil Servisi, can kaybının 22'den 33'e yükseldiğini duyurdu. Acil Servis, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Rus saldırısında sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve sokaklarda çok sayıda cansız beden olduğu görüldü.

Rus ordusu, Energodar'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerliyor

Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine Rus saldırıları devam ediyor. Energodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, Energodar'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerlediğini ifade ederek, "Kasabada silah sesleri duyuluyor" dedi.

Rus ordusunun, erken saatlerde Zaporoji'deki termik santralde kontrolü sağladığı ifade edilmişti.

Syevyerodonetsk'da Rus güçleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar devam ediyor

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki Luhansk'a bağlı Syevyerodonetsk kentinde de gece boyunca Rus güçleriyle Ukrayna ordusu arasında çatışmalar devam etti. Rus ordusu, Rusya yanlısı milislerle birlikte bu kente saldırılarını sürdürürken, kente roket saldırısı düzenledi.

Herson'da Rus askeri araç konvoyu görüldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, basına Rusya'nın kontrolü sağladığına dair haberlerin yansıdığı Herson Bölgesi'nden Ukrayna ordusunun kontrolündeki televizyon kulesinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı. Herson'da Rus askeri araçlarından oluşan konvoyun geçiş yaptığı görüldü.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Son dakika haberi: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi
Son dakika haberi: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi
Son dakika haberi: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi

YORUMLAR
500
Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti Son dakika haber: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi Son dakika haber: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi

Nükleer, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
08:56 ABD'li senatör Lindsey Graham, Putin'e suikast düzenleme çağrısı yaptı!
08:52 İranlı kadın yazardan Kırmızı Oda'ya dava: Hikayemi izinsiz kullandılar! Mitra'nın öyküsü, benim hayatımın hikayesi!
08:22 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:16 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:05 Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor
07:55 Haftanın son gününde, hava nasıl olacak? İşte 4 Mart 2022 hava durumu
07:48 Aslı Bekiroğlu: İhanet etmedim sadece arkadaşız
07:44 Rusya, Ukrayna'daki 'Avrupa'nın en büyük nükleer santrali'ni vurdu! Zelenski: Patlarsa, Avrupa'nın sonu olur
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 09:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çernihiv'de can kaybı 33'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement