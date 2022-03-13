Son dakika haberi! Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü

13.03.2022 12:30
Son dakika haberi! Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü

Son dakika haber: Rusya'nın, Çernihiv şehrindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın, Çernihiv şehrindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya saldırılarına karşı 18 gündür direniyor. Rus ordusu ise askeri alanlar hariç sivil yerleşim yerlerini de bombalamaya devam ediyor. Sivil alanların vurulduğu yerin adresi bugün Çernihiv şehri oldu. Gece boyu süren Rus bombardımanına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Saat 05.46 sıralarında binalara yapılan saldırı sonucunda 9 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine 10 teknik araç ve 48 personel ile müdahale edildi. Göçük altında kalan vatandaşlardan 7'si kurtarılırken, 1 vatandaş ağır yaralandı ve 1 kişi ise hayatını kaybetti. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ÇERNİHİV

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü - Son Dakika
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