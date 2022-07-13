Son dakika haberi... Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

13.07.2022 20:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla Datça’da çıkan orman yangınının ardından bir yangın haberi de İzmir'in Çeşme ilçesinden geldi. Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Muğla Datça'da çıkan orman yangınının ardından bir yangın haberi de İzmir'in Çeşme ilçesinden geldi. Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Datça'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken Çeşme'de de saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabı üzerinden yangına ilişkin görüntüleri paylaşırken, "Gene yanıyoruz. Rüzgar çok..." dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yangına ilişkin görüntüleri, "Ciğerlerimiz yanıyor! Çeşme'de yangın çıktı" diyerek paylaştı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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Kaynak: ANKA

Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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