İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kaynak: ANKA

Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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