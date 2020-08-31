Son dakika haberi! Çeşme'de bir işletme daha 15 gün süreyle kapatıldı
Son dakika haberi: Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Çeşme'de bir işletmenin daha 15 gün süre ile kapatılmasına karar verdi.
Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Çeşme'de bir işletmenin daha 15 gün süre ile kapatılmasına karar verdi.
Çeşme Kaymakamlığı resmi internet sayfasında yayınlanan kararda şöyle denildi: "Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 28 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/86 sayılı kararı ile ilçemizde faaliyet gösteren bir işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işyeri 29 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır." Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun son aldığı kararın ardından, Çeşme'de aynı gerekçelerle kapatılan işletme sayısı 17'ye yükseldi. - İZMİR
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