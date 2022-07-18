Son dakika haberi! Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

18.07.2022 23:22

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle, Erythrai Antik Kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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