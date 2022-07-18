Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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