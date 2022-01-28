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Çevirme yapan polis ölümden döndü: O anlar kamerada - Son Dakika

Çevirme yapan polis ölümden döndü: O anlar kamerada

28.01.2022 15:50
Çevirme yapan polis ölümden döndü: O anlar kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan çevirme noktasında görev yapan bir polis, hızlı giren bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan çevirme noktasında görev yapan bir polis, hızlı giren bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaşın araç kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay bu sabah saat 09.10 sıralarında, İzmir - Manisa yolu, Karaçam trafik kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre kontrol noktasında görev yapan bir polis memuru araçları kontrol ettiği sırada, hafif ticari bir araç çevirme noktasına girdi. Polis memurunun yolda olduğunu son anda fark eden araç sürücüsü ani bir manevra yaptı; polis memuru da aracın önünden bir anda kenara kaçtı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan polis memuru şok yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, hafif ticari aracın arkasında seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde hafif ticari aracın çevirme noktasına girmesi, polis memurunu sonda fark ederek manevra yapması ve polisin korkuyla kenara sıçradığı anlar yer aldı.

İYİ YOLCULUKLAR DİLEDİ

Öte yandan olayın şokuyla korku dolu anlar yaşayan polis, sürücünün kastı olmaması nedeniyle kendisine herhangi bir işlem yapmadı. Sürücünün evraklarını inceleyen polis, sürücüye de 'iyi yolculuklar' diledi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

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Polis Memuru, Tragger, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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