Son dakika haberi... Çevre, doğa ve hayvan polisleri, kısıtlamada aç kalan güvercinelere yem verdi - Son Dakika

Bolu'da emniyet ekipleri, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ve güvercinleri besledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği HAYDİ ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'nde Yıldırm Beyazıt Cami'nin çevresinde yaşayan ve her gün vatandaşlar tarafından yem verilen binlerce güvercinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeteri kadar beslenemediğini tespit etti.

Bolu Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin de desteği ile güvercinler için yem temin eden HAYDİ ekipler, güvercinleri elleri ile besledi.

Ayrıca, kentte bulunan diğer sokak hayvanlarının beslenmesi içinde çalışma yapan ekipler, belirledikleri alanlara, kediler, köpekler ve kuşlar için yem bırakıyor.

Diğer taraftan, hayvanlarla ilgili işlenen suçlara da müdahale eden HAYDİ ekiplerinin, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlara anında müdahale ederek, hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme gibi suçların önüne geçmek amacıyla çalışma yapıyor.