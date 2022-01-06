Üye Girişi
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Konyalılar Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Konyalılar Buluşması"nda konuştu Açıklaması

06.01.2022 20:15
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Konyalılar Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir." dedi.

Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen "Konyalılar Buluşması", İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Etkinlikte, halk oyunu oynandıktan sonra sema gösterisi yapıldı.

Bakan Kurum, etkinlik alanında dolaşırken Selçuklu Belediyesi standında çömlek yaptı. Ardından Kurum, Karatay Belediyesi standında çalınan Konya havasına eşlik etti.

Kurum, buluşmanın açılışındaki konuşmasında, Konya'nın tarihi, kültürü, gelenek ve göreneklerinin İstanbullulara tanıtılacak özel bir buluşmada olduklarını söyledi. İstanbul'da 200 bin Konyalı yaşadığını dile getiren Kurum, Konya ile İstanbul arasında çok güzel bir köprü olduğunu belirtti.

Bugün İstanbul'da kentsel dönüşüm için temel atma töreni yaptıklarını hatırlatan Kurum, kente her geldiklerinde bir açılış yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin 81 ilini kalkındıracak yatırımları, projeleri çevreye saygılı iklim dostu şehirler vizyonu doğrultusunda hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, bu anlayışla bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi kent meydanlarının ihyasına, eski sanayi sitelerinin daha modern alanlara taşınmasından çevre yatırımlarına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar Türkiye'de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Ekonomisi ve istihdamı daha güçlü bir Konya ile karşılaşacaksınız"

Konya'ya gidecek misafirleri bambaşka bir Konya'nın karşılayacağını dile getiren Kurum, şehre yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:

"1000 yıllık Selçuklu mirası Alaaddin Caddesi'nde yürürken o eski çarpık görüntünün ortadan kalktığını, tarihi siluetine yeniden kavuşan bir caddeye dönüştüğünü göreceksiniz. Anıta doğru giderken içerisinde çocukların cıvıl cıvıl koştuğu, Konyalıların neşeyle dolaştığı muhteşem bir millet bahçesiyle karşılaşacaksınız. Şöyle bir Ardıçlı'ya doğru gittiğinizde sosyal konutları, yeşil alanları, parkları ve camileri, Selçuklu mimarisiyle Konya'da yepyeni bir şehrin doğduğunu göreceksiniz. Beyşehir Gölü'nü tertemiz bulacaksınız. Akşehir'de tarihi evlerimizin çok daha güzel hale geldiğini göreceksiniz. Mevlana'ya gittiğinizde Selçuklu eserleriyle donatılmış muhteşem bir meydan ve çarşı bulacaksınız. Yine Konya'mızın tamamında yeni sosyal konutlar görecek, ekonomisi ve istihdamı daha güçlü bir Konya ile karşılaşacaksınız."

Türkiye'nin 81 ilinde aynı anlayışla çalıştıklarını söyleyen Kurum, nerede bir afet olsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların yarasını sarmak için orada olduklarını belirtti.

"Türkiye'yi Orta Çağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tabii biz milletimiz için sahada koştururken, bir de bakıyoruz ki CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Yenikapı'dayız. Sultan Fatih'in, Batı'nın karanlık Orta Çağ'ını kapattığı yerdeyiz. Yeni Çağ'ı başlattığı İstanbul'dayız. Müsaadenizle ben CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri 'Zulüm 1453'te başladı.' diyorlar ya, aslında onlar Batı'nın zulümle cehaletle adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. İstanbul'un fethini hazmedemeyenler, işte bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih'in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, milli ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir. İşte, Türkiye'yi bu zihniyetin götürmek istediği Orta Çağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Tüm dünyanın etkilendiği salgın sürecinde Türkiye'nin üretimini, turizmini durdurmadığını, sonrasında gerek asgari ücret gerekse memur maaşlarında büyük artışlar yapıldığını anlatan Kurum, dev yatırımlarla istihdamın artırıldığını söyledi.

Kurum, "İşte bakın hepsi ülke ekonomisi kötüye gidecek diye beklerken, dolar 25 lirayı görsün diye ellerini ovuştururken, bir anda beklemedikleri bir şok yaşadılar. Daha nice şoklar yaşamaya devam edecekler. Milletimize hizmet etmeye, değerlerimizi yaşatmaya, çocuklarımızı yetiştirmeye, gençlerimizi büyük Türkiye idealine hazırlamaya, aşkla, şevkle ve ısrarla devam edeceğiz. Hiçbir zaman polemiklerin iftiraların, senaryoların içine girmedik. Her zaman işimizle meşgul olduk. Her zaman eser ürettik ve eser üreten tarafta olduk, bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

"İstanbul çok daha iyi hizmeti hak ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen stantların özenle hazırlandığını ifade eden Usta, el birliği içerisinde daha başarılı organizasyonlarla bütün İstanbulluların dikkatini çekecek şekilde çalışılmasının önemine dikkati çekti.

İstanbul'u yaşanacak hale getiren hizmetlerin AK Parti bünyesinde gerçekleştiğini aktaran Usta, "İstanbul'u gezdikçe, gördükçe yapılan eserlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu daha da iyi fark ediyoruz. Son 3 yılda hizmetlerin üzerine hizmet eklenmeyip sadece şov yapılan, başka bir şey yapılmayan bir İstanbul yaşıyoruz. İstanbul bunu hak etmiyor. İstanbul çok daha iyi hizmeti hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"Konya'nın artık Yenikapı'dan çıkıp farklı ülkelerde de tanıtılması gerekir"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çocukluğunun Konya'da geçtiğini hatırlatarak, Konya'nın artık Yenikapı'dan çıkıp farklı ülkelerde de tanıtılması gerektiğini söyledi.

Anadolu'daki pek çok şehrin İstanbul'da tanıtım günleri düzenlediğini dile getiren Yerlikaya, "Anadolu'nun kalbi, Selçuklu'nun başkenti Konya'nın tanıtımını artık bir üst lige çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Tanıtım günleri değil, buluşma, kucaklaşma, hasret gidermeyi burada yapalım. Dubai'de, Londra'da, New York'ta yapalım, her yerde yapalım çünkü Konya'nın oralardan sesinin gür bir şekilde çağlaması lazım." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum'a Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) Başkanı Kemal Çelik plaket hediye etti.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Konyalılar Buluşması nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Konyalılar Buluşması nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Konyalılar Buluşması nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Konyalılar Buluşması nda konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Kurum, İstanbul, Orta Çağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum 'Konyalılar Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den sömestr tatiliyle ilgili açıklama: Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den sömestr tatiliyle ilgili açıklama: Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok         
20:48
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
20:13 Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı
20:04 Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz
19:30 Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
19:29 Kadın kılığına giren saldırgan mağdurun komşusu çıktı
18:26 Turizm sektörüyle tanınan iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü
18:17 Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi
18:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü
17:44 Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi
17:43 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 20:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Konyalılar Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement