Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (2)
Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:12
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, '2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye' programına katıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü ABD'de 2 yaşındaki çocuğa maske takmayan aile uçaktan atıldı İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor 3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı