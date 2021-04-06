Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurum, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele Dönemi'nde milletimizin sesi olan, ulusal ve uluslararası arenada haberciliğin öncü ve doğru sesi Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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