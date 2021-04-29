Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bitlis'te incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bitlis'te incelemelerde bulundu Açıklaması

29.04.2021 19:39
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bitlis'te incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kirazlıtepe'deki dönüşümü tamamıyla ihale ettiklerini belirterek, "Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde de belediyemiz ve bakanlığımız görüşmelere başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kirazlıtepe'deki dönüşümü tamamıyla ihale ettiklerini belirterek, "Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde de belediyemiz ve bakanlığımız görüşmelere başladı. 3 mahallemizde de birer etap çıkmak suretiyle yıl sonuna kadar Anadolu Yakası'ndaki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini İstanbul'umuza, Üsküdar'ımıza kazandıracağız." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Bitlis Valiliğine geçen Kurum gazetecilere yaptığı açıklamada, millet bahçelerinden sosyal konuta, kentsel dönüşümden altyapı projelerine kadar vatandaşların refahı, şehirlerin altyapılarının yenilenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması adına birçok projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

2023'e giden yolda daha güçlü Bitlis için yapılması gerekenleri önceden istişare ettiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bitlis'imize 12 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun 2,5 milyarlık kısmı da hem çevre hem de şehircilik alanındaki yatırımlar. Bunlardan en önemlisi, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle riskli bina ve yapı kalmayana dek her ilimizde çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını alarak gerek şehir meydanlarının ihyası, gerekse riskli binaların yenilenmesi süreci olmak üzere birçok alanda kentsel dönüşüm projemizi yürütüyoruz. Bitlis'te de önemli bir dönüşüm süreci yürütüyoruz. Tarihe Vefa Projesi'ni yapacağımızı, buradaki kadim ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkaracak adımları atacağımızı ifade etmiştik. Bu çerçevede bugüne kadar 43 milyon liralık kamulaştırma süreci yürüttük. Diğer taraftan buradaki vatandaşlarımızın taşınması amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığımız eliyle ticaret merkezi inşası yaptık."

Burada riskli binalardaki vatandaşların 30 Haziran'a kadar taşınması için taşıma ve kira yardımı, yine bedelini almak isteyenlere bedelini vermek suretiyle süreci yürüteceklerini ifade eden Kurum, şehrin içindeki 50 bin metrekarelik alanda Mutki Köprüsü ile başlayıp Ulu Cami kenarına kadar bütün dereyi ıslah ederek, vatandaşların dere güzergahında güzel vakit geçireceği peyzaj alanlarıyla çok önemli bir projeyi yürüteceklerini aktardı.

Dere güzergahına bakan cephelerle ilgili "Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme" projelerini Bitlis Belediyesine hibe ve kredi vererek yürüteceklerini kaydeden Kurum, bu sayede derenin iki kenarındaki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmış ve vatandaşların huzurlu şekilde gezmesini temin edecek adımları atmış olacaklarını dile getirdi.

"81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi"

Kurum, 157 bin metrekare alandaki Bitlis İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu yer ile Bitlis Belediyesine ait alanı, İçişleri Bakanı ile yapacakları görüşmeler sonucu ticari üniteleri, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla kente kazandıracaklarını bildirdi.

Bunun dışında "81 ilde 81 Milyon Metrekare Millet Bahçesi" projelerinin olduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bunların 57'sini tamamlayarak vatandaşın kullanımına sunduk. Bu kapsamda Bitlis'te de 4 millet bahçesi projemiz var. Ahlat millet bahçemiz inşallah en kısa sürede tamamlanacak. Ata sporlarımızın yapılacağı, gezinti alanları, gençlerimizin ve çocuklarımızın vakit geçireceği tüm alanları içeren projemiz yürümektedir. Kaykay pistleri, güreş alanları, okçuluk atölyelerinin yapımı devam ediyor. Bunun dışında da Tatvan, Mutki ve Adilcevaz ilçelerimizdeki çalışmalarımızı belediyelerimizle yürütüyoruz. Sosyal konut kapsamında Bitlis'imizin şehirleşmesine katkı sağlayacak adımları atıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 1,7 milyar yatırım değeri olan 4 bin 608 konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik."

"Van Gölü'nün kurtarılması projesini yürütüyoruz"

İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle 118 altyapı projesine 360 milyon lira destek sunduklarını belirten Kurum, şu anda yatırım değeri 165 milyon liralık altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi işlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Bitlis'i ve Van'ı yakından ilgilendiren çok önemli bir proje yürüttüklerini anlatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Van Gölü'nün en fazla sınırı Bitlis'te yer alıyor. Bitlis ve Van'a sınırı olan bütün ilçelerimizdeki atık su arıtma tesislerinin yapım sürecini ve Van Gölü'nün kurtarılma projesini yürütüyoruz. Bu kapsamda Sayın Emine Erdoğan'ın hassasiyetiyle yürüttüğümüz ve ilgililerle gölü kurtaracak adımları hep birlikte atıyoruz. Yine bu çanağın içinde yer alan Nemrut Kalderası da çok önemli bir doğal güzelliğimiz. Bu kalderayı da koruyarak bölgede cazibe merkezi haline getireceğiz. Vatandaşlarımızın orada güvenli şekilde gezip dolaşabileceği alandan faydalanabileceği düzenleme projesini yapıyoruz. Yine hak sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7 milyon 900 bin metrekare alanımızı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile satışlarını gerçekleştirdik. Tarımsal amaçlı 25 milyon metrekarelik alanı vatandaşlarımıza kiralamak ve bu bölgedeki istihdamı, tarımı artırmak adına önemli bir proje yürütüyoruz. Atıl hazine arazilerini üretime ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Bitlis'imize ve çiftçimize kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu Bitlis'imizi daha güçlü hale getirecek adımları atmaktır."

"İstanbul'da 117 bin konutu dönüşüm kapsamına aldık"

Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle bugüne kadar 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurum, bu kapsamda 117 bin konutu İstanbul'da dönüşüm kapsamına aldıklarını bildirdi.

Hemen her ilçede çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'a gittiğinizde Esenler, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy Fikirtepe'de 15 bin, Esenler'de 60 bin konutluk çok önemli projeler yürütüyoruz. Toplamda 117 bin konut. Üsküdar Çamlıca Tepesi eteklerinde, Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerimizde önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Önceden Kirazlıtepe'de 2 bin konutluk bir proje başlattık. Zemin artı 3 ile 4 katı geçmeyen, hem boğazın hem de Çamlıca'nın silüetine katkı sağlayacak çok önemli bir projenin ilk etabını tamamladık. İkinci etabın ihalesini de TOKİ Başkanlığımız yaptı. Artık Kirazlıtepe'deki dönüşümü tamamıyla ihale ettik ve en kısa zamanda vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz. Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde de belediyemiz ve bakanlığımız görüşmelere başladı. 3 mahallemizde de birer etap çıkmak suretiyle yıl sonuna kadar Anadolu Yakası'ndaki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de İstanbul'umuza Üsküdar'ımıza kazandıracağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlıyla bu 3 mahallemize yoğun şekilde girdik. Sahada bilfiil varız. İstanbul'umuzun neresinde vatandaşımızın bize ihtiyacı varsa orada olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, belediye ve ticaret merkezi ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

geri dönüşüm, Murat Kurum, İstanbul, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bitlis'te incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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