Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sele ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sele ilişkin açıklama Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Bursa'daki selin ardından iki ildeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek, selden zarar gören şehirlerin eksikliklerini gidereceklerini, vatandaşların zararlarını telafi ederek yaralarını saracaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Bursa'daki selin ardından iki ildeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek, selden zarar gören şehirlerin eksikliklerini gidereceklerini, vatandaşların zararlarını telafi ederek yaralarını saracaklarını bildirdi.

İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Kurum, İstanbul ve Bursa'da yaşanan sele ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini yineleyen Kurum, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Bursa'da meydana gelen doğal afetin, iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kurum, "Yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu iklim krizinin dünya nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, iklim krizinin şehirlerimize olan etkisini en aza indirmek için tüm bölgelerimizi kapsayan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Bölgesi ile başlattıkları İklim Değişikliği Eylem Planlarını çok yakında diğer bölgeler için de ilan edeceklerine dikkati çeken Kurum, paylaşımında "Ayrıca hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuat çalışmasıyla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nı hazırlayacak. Bu planlar, şehirlerimizin iklim kriziyle mücadelesinde yol haritası olacak." ifadesine yer verdi.

-"Riskli bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermiyoruz"

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Afetler nedeniyle benzer acıları tekrar yaşamamak için riskli bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli şartlarda yaşamalarını sağlayacak konutlarımızı iklim duyarlı, enerji verimli ve yerel yapı malzemelerini kullanarak inşa ediyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili tüm veri ve paydaşların toplanacağı, İklim Değişikliği Platformu'nu kuracağız. İçinde bilimsel çalışmaların yer alacağı platform, zengin bir veri tabanı oluşturacak. İklim değişikliği ile mücadele için hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağız. İl ve ilçelerimizde İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü kurulması için Yönetmeliğimizi yayımladık. Bu noktada belediyelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlamalı ve hazırlayacakları eylem planlarını bir an önce hayata geçirmelidir. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere, her bir vatandaşımızı iklim krizine karşı mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum. İklim değişmeden biz değişelim. Küresel boyutlu bu sorunun üstesinden alışkanlıklarımızı değiştirerek gelelim."

Murat Kurum, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sele ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 09:38 Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:11:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sele ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]