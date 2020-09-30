Son Dakika | Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...
Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu. (4)
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