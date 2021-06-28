Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konyaspor Kulübüne ziyarette bulundu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Konyaspor, bizim yavrumuz. Onu büyüteceğiz, onu başarıdan başarıya hep birlikte koşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adından hep başarılarla bahsedeceğimiz bir kulüp olsun istiyoruz." dedi.

Kurum, çeşitli temaslar için bulunduğu kentte İttifak Holding Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde kulüp yönetimi ve Konyalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kurum, yaptığı konuşmada, 5 Haziran'daki kongrede Konyaspor Kulübü Başkanı seçilen Fatih Özgökçen'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özgökçen'in başkanlığa birbirinden değerli 21 yönetim kurulu üyesiyle seçildiğini belirten Kurum, "Hem Fatih Başkanımızı hem yönetimimizi tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Tabii Konya'mız hem bölgesi için hem ülkemiz için çok önemli illerimizden biri. Konyaspor'umuz da bizim en önemli değerimiz, en önemli varlığımız. Aslında Anadolu için çok önemli bir değerimiz. 99 yıldır ülke sporuna hizmet veren, başarıdan başarıya koşmuş bir takımımız." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un 100. yılını kutlama sürecine girdiğini hatırlatan Kurum, "İstiyoruz ki 100. yılında Konyaspor'umuz hakikaten altyapısıyla, tesisleriyle, 42 bin kişilik stadyumuyla örnek bir kulüp olsun. Yerli futbolcularımızın yetiştiği, ülkemize, milli takımımıza hizmet verdiği ve başarıyı en üst seviyeye çekecek bir kulüp olsun. Tabii futbol kulüplerini işletmek ve bu başarıyı sağlayabilmek ancak altyapıyla mümkün oluyor, ancak kendi kendine yeten bir kulüp olmakla olabiliyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin Konyaspor'un altyapı tesisleri için hızlı bir çalışma yürüteceğini dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Bu yıl bitmeden altyapı tesislerimizi buraya taşıyacağız ve tüm yaş gruplarına hitap eden bu tesiste futbolcularımız yetişecek. Burada yetişmiş futbolcularımız Konyaspor'umuza, ülke sporuna hizmet edecek. Buradan milli takıma 1-2 tane değil, 3-4-5 futbolcu verebileceğimiz ve altyapı tesisleriyle örnek, 3-4 yaşında alınıp 17-18 yaşında ülke sporuna katkı sağlayacak sporcular yetişsin istiyoruz. Bunu ilk önce futbolla başlatacağız, akabinde tüm branşlarda liderliğe, ilk 5'e oynayabilecek ve devamında da inşallah Bursapor'umuz gibi, Başakşehir'imiz gibi şampiyonluğa oynayabilecek bir takım olsun istiyoruz. Konyaspor'un, Konya'nın bu potansiyeli var. Burada inşallah birlik, beraberlik ruhu içinde bu başarıları yakalamak istiyoruz."

Kurum, Konya sevdalısı bir bakan olarak kulüp için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Konyaspor, bizim yavrumuz. Onu büyüteceğiz, onu başarıdan başarıya hep birlikte koşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adından hep başarılarla bahsedeceğimiz bir kulüp olsun istiyoruz. Bunu da inşallah hep birlikte, birlik, beraberlik ruhunu en üst seviyeye çıkararak yapabiliriz. Bugüne kadar Konyaspor'umuza hizmet etmiş tüm teknik adamlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen de Bakan Kurum'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Program, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

Kurum'a ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ve merkez ilçe belediye başkanları da eşlik etti.