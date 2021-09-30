Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, PreCOP26 Bakanlar Toplantısına katıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansına (COP26) hazırlık amacıyla İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen PreCOP26 zirvesi kapsamındaki Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, toplantı öncesinde ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir süre sohbet etti.

Toplantıda Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz de eşlik etti.