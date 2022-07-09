Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

09.07.2022 08:17

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz" - "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim" "Hizmet aşkıyla, eser aşkıyla iş yapmaya hizmet etmeye devam edeceğiz ve her bayramda olduğu gibi...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

- "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim"

"Hizmet aşkıyla, eser aşkıyla iş yapmaya hizmet etmeye devam edeceğiz ve her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehit ve gazilerimizi anacak, ziyaret edeceğiz"

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Kaynak: İHA

Murat Kurum, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz" - Son Dakika
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