Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "TOKİ'mizin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin konutta,4 milyon vatandaşımız güven içerisinde oturuyor. - Son Dakika

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "TOKİ'mizin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin konutta,4 milyon vatandaşımız güven içerisinde oturuyor.

13.12.2020 00:20
Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin konutta,4 milyon vatandaşımız güven içerisinde oturuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin konutta,4 milyon vatandaşımız güven içerisinde oturuyor. Son 2 yıl içinde toplam 80 bin konutun teslimini yaptık" dedi.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmeleri devam ediyor. Kurum, 2020 yılında yaşanan depremlere ilişkin olarak, "Bu depremlerde 158 vatandaşımızı kaybettik. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlıklarımızla, TOKİ, İller bankamızla, Jandarmamız, AFAD'ımız, UMKE'miz ve gönüllülerimizle depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber oldu. Her 3 ilimizde de arama kurtarma, hasar tespit ve dönüşüm çalışmalarımızı hızlıca başlattık. Elazığ ve Malatya'da 26 bin, İzmir'de 5 bin olmak üzere toplam 31 bin yeni yuvamızın inşa süreçleri hızla devam ediyor. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ'da ve Malatya'da 3 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. İzmir'de de projelerimizi hazırladık, ilk ihalemizi dün itibariyle yaptık. Önümüzdeki yıl hem İzmir'de hem de Elazığ ve Malatya'da tüm konutlarımızı tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurum şöyle konuştu:

"Devletimizin hesabını veremeyeceği tek kuruş, tek bir kırık akçe yoktur. 17 yılda devletimiz, topladığı deprem vergisinin kat be kat fazlasını, deprem bölgelerine, depremzedelere, depreme hazırlık, güçlendirme ve önlem çalışmaları kapsamında harcamıştır. 1999 depreminden hemen sonra depremzede vatandaşlarımız için 80 bin kalıcı konut yapmış ve teslim etmiştir."

'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle 2012 yılından itibaren 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını kaydeden Kurum, "Burada ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Yapı denetim sistemimizle 2001 yılından bugüne; 6 milyon bağımsız bölümü denetledik. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık. Burada şu hususun altını önemle çizmek isterim. Elazığ ve İzmir depremlerinde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların tamamının 1999 yılından önce yapılan, mühendislik hizmeti almamış sağlıksız binalar olduğunu tespit ettik. Bu da yine, 99 depremi sonrasında aldığımız tedbirlerin, yapı denetim çalışmalarımızın bir sonucudur. TOKİ'mizin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin konutta,4 milyon vatandaşımız güven içerisinde oturuyor. Son 2 yıl içinde toplam 80 bin konutun teslimini yaptık. İnşallah; bir milyonuncu konutumuzu da tamamlayarak, 2021 yılının başında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

HDP milletvekillerini sözlerine işaret eden Kurum, "HDP vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında gördük, dünya mirası Sur'un sokaklarında gördük, Şırnak'ta, Mardin'de yakıp yıktığınız tarihi eserlerde, bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin harap hallerinde gördük. Ardınızda, gözü yaşlı on binlerce insan, binlerce aile bıraktınız. Ardınızda, harabeler içerisinde şehirler bıraktınız. Bize çevreciliği, şehirciliği öğretemezsiniz. Biz sizin çevreciliğinizi işte en son Kırklar Dağı'nda gördük. Türkülere konu olmuş o yemyeşil Kırklar Dağı'nda nasıl bir çevre talanı, nasıl bir doğa katliamı yaptığınızı gördük. Biz bugün sizin Doğu ve Güneydoğu'da bıraktığınız enkazı, gerçekleştirdiğiniz talanı gidermeye çalışırken, Doğu'yu ve Güneydoğu'yu karış karış ihya ve inşa ederken, bize talandan, katliamdan bahsedemezsiniz. Sizler; bu ülkede sadece çevre ve şehirciliği değil, eli kalem tutacak gençlerimizin istikballerini, annelerimizin hayallerini, Kürt kardeşlerimizin hayatlarını çaldınız, talan ettiniz, katlettiniz" diye konuştu. - ANKARA

Murat Kurum, Malatya, Elazığ, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'TOKİ'mizin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin konutta,4 milyon vatandaşımız güven içerisinde oturuyor. - Son Dakika


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