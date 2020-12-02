Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karapınar Belediyesine 2 araç hibe edildi.

Araçlar Cumhuriyet Meydanı Anıt Alanı'nda vatandaşlar için sergilenendi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a araç desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bakanlık tarafından hibe edilerek Belediyenin Fen İşleri araç parkına dahil edilen asfalt kombine aracı ile çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte araçları ile vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Yaka, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 2021 yılında da sathi kaplama asfalt çalışmalarımızı artırarak hız kesmeden devam edeceğiz. Yine aynı şekilde alanda bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile ilgili aracımızın da şehir merkezinde ve merkeze bağlı mahallelerimizde hizmet verecektir. Ben bunların alımında ve her alanda bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a bir kez daha ilçemiz ve meclis üyelerimiz adına teşekkür ediyorum."