Son dakika haberi: Çevreci Komşu Kart'tın fonksiyonu artırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çevreci Komşu Kart'tın fonksiyonu artırıldı

02.01.2021 11:18
Son dakika haberi: Çevreci Komşu Kart'tın fonksiyonu artırıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Muratpaşa Belediyesi'nin, nitelikli evsel atıkların ödül sistemi içinde ev ev toplandığı Çevreci Komşu Kart projesinde artık kazanılan puanlar, üye işyeri kısıtlaması olmadan, pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanabilecek, bankamatiklerden nakit olarak çekilebilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin, nitelikli evsel atıkların ödül sistemi içinde ev ev toplandığı Çevreci Komşu Kart projesinde artık kazanılan puanlar, üye işyeri kısıtlaması olmadan, pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanabilecek, bankamatiklerden nakit olarak çekilebilecek. Bunlarla birlikte, toplu ulaşımda kullanılan Antalyakart'a da puanlar aktarılabilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da 2 mahallede pilot çalışma olarak başladığı ve kısa zamanda tüm ilçede uygulamaya aldığı ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, yeni yıla büyük yeniliklerle giriyor. Yazılımı baştan sona yenilenecek olan projede artık akıllı cep telefonları Çevreci Komşu Kart özelliği kazanacak ve yeni dağıtılacak kartlarla Muratpaşa sakinleri istedikleri yerden istedikleri alışverişi yapabilecek.

Sınır yok

Yeni dönemde kullanıma sunulacak Çevreci Komşu Kart mobil uygulamasıyla, cam, plastik, kağıt ve metal gibi nitelikli evsel atıkları ayrıştırarak ekiplere teslim eden Muratpaşa sakinlerinin çevreci puanları bu uygulama üzerinden hesaplarına yüklenecek. Kazanılan puanlar ise yeni Çevreci Komşu Kartlarla üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabilecek. Muratpaşa sakinleri, yeni kartlarla, istedikleri marketten alışveriş yapabilecekleri gibi kuaförden kafe ve restoranlara tüm ödemelerinde yeni kartlarını kullanabilecek.

Antalyakart'a bakiye aktarıma

Yeni dönemde, kazanılan çevreci puanlar online alışverişte de kullanılabileceği gibi Antalya'da şehir içi toplu ulaşımda kullanılan Antalyakart'a da Çevreci Komşu Kart'tan bakiye aktarımı yapılabilecek. Tüm bunlarla birlikte, puanlar tüm bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebilecek. Yeni Çevreci Komşu Kartların dağıtımı, ilk etapta, daha önce açıklanan gün ve saatte atık toplamak için gelen görevliler tarafından teslim edilecek.

5 milyon sınırında

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin bütün bir şehrin nitelikli atıklarının belli bir ödül sistemi içinde toplanmasıyla dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Projeyle cam, kağıt, metal ve plastik gibi nitelikli evsel atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağladıklarını belirten Başkan Uysal, projenin uygulandığı ilk günden kasım sonuna kadar geçen sürede 15 milyon 353 bin 556 kilogram nitelikli atığın Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplandığını söyledi. Toplanan bu atıklar karşılığında 4 milyon 884 bin 585 lira karşılığı puan yüklendiğini belirten Başkan Uysal, "Yüklenen puanların 4 milyon 383 bin 672 liralık bölümü ise de anlaşmaları marketlerle, fırınlarda komşularımız tarafından kullanıldı" dedi.

Çevreci Komşu Kart'ın ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluşturduğunu belirten Başkan Uysal, "Fakat Çevreci Komşu Kart projemizin kazandırdıkları bununla sınırlı değil. Geri dönüşle ekonomimiz de kazanırken doğal kaynaklarımız korundu, belediyemiz de özellikle temizlik işleri için ayırdığı bütçeden önemli oranda tasarruf sağladı" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haberi: Çevreci Komşu Kart'tın fonksiyonu artırıldı

Pos Cihazı, Muratpaşa, Pilot, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çevreci Komşu Kart'tın fonksiyonu artırıldı - Son Dakika


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