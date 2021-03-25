Son dakika haberi... Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolu standartlarının yükseltilmesiyle konforlu ulaşım sağlayacak

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan yaklaşık 62 kilometrelik kara yolu, standartlarının yükseltilmesiyle sürücülere daha konforlu bir ulaşım sağlayacak.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi Şanlıurfa'nın, Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesi dünyanın en büyük tarımsal işletmelerinden birini bünyesinde barındırıyor.

Mardin'in güneybatısında yer alan Kızıltepe ilçesi ise geniş ve verimli ovasında son yıllarda artırdığı tarımsal potansiyeliyle hızla büyümeye devam ediyor.

Ceylanpınar ve Kızıltepe arasında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesini amaçlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 61,7 kilometre olarak sathi kaplama olarak yapılacak yol ile mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükseltecek.

Bu sayede iki ilçe arasında güvenli ve konforlu ulaşım sağlanırken, GAP projesinin faaliyete geçmesiyle bölgede artan tarımsal trafik yoğunluğu da rahatlayacak.

Yol sayesinde tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarına dağıtımı da kolaylaşacak, bölgenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hacminin büyümesine katkı sağlanacak.

Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu Projesi'nin temelinin yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla atılması bekleniyor.