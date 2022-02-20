Son dakika! Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden FETÖ'cü Bekmezci'nin cezaevinde öldüğü iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), FETÖ'nün önemli isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin cezaevinde öldüğü iddialarını yalanladı.

CTE Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün önemli isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin vefatına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hükümlü olan Yusuf Bekmezci'nin toplam 36 defa kurum revirinde ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmiş olup, 2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech aşıları yapılmıştır" denildi.

Bekmezci'nin en son 3 Ocak 2022 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi'ne katarakt ameliyatı için yatışı yapıldığı ve 4 Ocak'ta da ameliyatın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Ameliyat nedeniyle gerçekleşen komplikasyon sonucu kalbinin durması üzerine acil müdahaleyle hayata döndürülmüş, kontrol ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmiş, 20.02.2022 tarihinde vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bekmezci'nin 3 Ocak'tan bu yana cezaevinde bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Kişinin ceza infaz kurumunda vefat ettiği haberleri algı oluşturmaya yöneliktir ve yalandır" denildi. - ANKARA