Son dakika! Cezaevi firarisi polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika! Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

07.05.2022 09:58

Son dakika gelişmesine göre Cezaevi firarisi polisten kaçamadı Düzce'de cezaevinden firar eden zanlı, bir günlük aramanın ardından polis ekiplerinin dikkati sonrasında yakalandı.

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

DÜZCE - Düzce'de cezaevinden firar eden zanlı, bir günlük aramanın ardından polis ekiplerinin dikkati sonrasında yakalandı.

Düzce'de polislerin dikkati cezaevi firarisini yakalattı. Olay bayramın ikinci günü Düzce Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kişinin Hürriyetini Yoksun Kılma suçundan tutuklanarak cezaevine konulan İ.K. isimli zanlı, Ramazan Bayramı sebebi ile uygulanan açık görüş esnasında cezaevinden firar etti. Ekipler şahsın peşine düşse de zanlıyı yakalayamadı. Polis ekiplerine bildirilen olay sonrasında şehrin kentin dört bir yanında aranmasına başlandı. Körpeşler Mahallesi civarında şahsın yürüdüğünü fark eden ekipler, yakalamak isteyince kovalamaca başladı. 1510. Sokak üzerinde bir sitenin bahçesine giren zanlı, havaya açılan ateş sonucunda yakalandı. Yakalanıp gözaltına alınan zanlı ekiplerce Çilimli Cezaevine gönderildi.

Son dakika! Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
Son dakika! Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
Son dakika! Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
Son dakika! Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Cezaevi firarisi polisten kaçamadı - Son Dakika


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