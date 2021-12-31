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Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon

31.12.2021 08:23

Son dakika haberler... Osmaniye'de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekiplerin kovalamaca sonunda yakaladığı şahsın yere yatırılma anı kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisleri fark eden M.Y. kaçmaya başladı. Polislerin de arkasından koşması sonucu şahıs uzaklaşamadan saklandığı adresin bahçesinde kıskıvrak yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, şahsın yakalanma ve yere yatırılma anı anbean kameralara yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - OSMANİYE

Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon
Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon
Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon
Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon
Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon
Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon
Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon
Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon

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Uyuşturucu, Osmaniye, Cezaevi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon - Son Dakika


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