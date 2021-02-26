Son dakika haberi | Cezaevinde tahsil yaptı, sanat öğrendi, şimdi yüzlerce kursiyere sanat öğretiyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Cezaevinde tahsil yaptı, sanat öğrendi, şimdi yüzlerce kursiyere sanat öğretiyor

26.02.2021 00:57
Son dakika haberi | Cezaevinde tahsil yaptı, sanat öğrendi, şimdi yüzlerce kursiyere sanat öğretiyor, System.String[]

Son dakika habere göre Yozgat'ta cezaevinde katıldığı kurslarda çini, hat, tezhip, bakır gibi geleneksel el sanatlarını öğrenerek meslek sahibi olan, lise ve üniversiteyi cezaevinde bitiren Talip İlbaş, tahliye olduktan sonra usta öğretici olarak başladığı işinde yüzlerce kursiyere sanat öğretiyor.

Yozgat'ta cezaevinde katıldığı kurslarda çini, hat, tezhip, bakır gibi geleneksel el sanatlarını öğrenerek meslek sahibi olan, lise ve üniversiteyi cezaevinde bitiren Talip İlbaş, tahliye olduktan sonra usta öğretici olarak başladığı işinde yüzlerce kursiyere sanat öğretiyor.

Yozgat'ta işlediği bir suç sonucu 14 yıl hapis cezası alan Talip İlbaş, 14 yıl cezaevinde yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında tahliye oldu. Bu süre zarfında Adalet Bakanlığı tarafından cezaevinde düzenlenen meslek edindirme kurslarının tamamına katılarak yeni bir meslek ve sanat öğrenen İlbaş, hayata yeniden tutundu.

Ortaokul mezunu olarak girdiği cezaevinden üniversite mezunu olarak tahliye olan ve kendisine yeni bir hayat çizen İlbaş, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde usta öğreticilik yaparak cezaevinde öğrendiği sanatını gelecek nesillere aktarıyor.

İlbaş, Sorgun Halk Eğitim Merkezinde, hat, tezhip, ahşap ve ebru gibi geleneksel el sanatlarını kursiyerlere öğretiyor. İlbaş, 14 yıl kaldığı cezaevinde hayata küsmeyerek azmin elinden neler geldiğini bir kez daha gösterdi.

2004 yılında başımızdan geçen bir olay sebebi ile Yozgat cezaevine hükümlü olarak girdim. Cezaevine girdiğimde ortaokul mezunuydum. Liseyi bitirdim. Cezaevinde Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu birçok meslek edindirme kurslarına katıldım. Bu kursların sonunda açık cezaevine ayrıldığımda Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü bitirdim. İnfaz kurumunda öğrenmiş olduğum meslek edindirme kurslarını üniversitede daha da eğitimli hale getirerek pekiştirdim. İnfaz kurumunda cezam bitip ayrıldıktan sonra Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak göreve başladım. Orada öğrenmiş olduğum sanatların hepsini burada kursiyerlere aktarıyorum. Öğrenmiş olduğum sanatlar hat, tezhip, ahşap boyama ve ebru gibi geleneksel el sanatlarını burada kursiyerlere aktararak farklı bir eğitim vererek insanlara farkındalık oluşturuyoruz. Özellikle pandemi sürecinde insanların evde çok sıkıldığı bir dönmede insanların bu kurslara ihtiyacı olduğunu görüyorum. Burada bir şeyler öğretebiliyorsak ne ala bize" dedi. - YOZGAT

Denetimli Serbestlik, Adalet Bakanlığı, Yozgat, İnfaz, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Cezaevinde tahsil yaptı, sanat öğrendi, şimdi yüzlerce kursiyere sanat öğretiyor - Son Dakika


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