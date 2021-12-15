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Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı

15.12.2021 10:15

Gelen son dakika haberine göre Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı Hükümlü genç, kara kazan çalarken vatandaşa yakalandı Denizli'de cezaevinden yeni çıkan 21 yaşındaki genç, kapısı açık olan aile apartmanının 4. katından kazan çalarken suçüstü yakalandı.

Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı

Hükümlü genç, kara kazan çalarken vatandaşa yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de cezaevinden yeni çıkan 21 yaşındaki genç, kapısı açık olan aile apartmanının 4. katından kazan çalarken suçüstü yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; arabada çocuğunu uyutmak için apartmandan çıkan Ozan A. kapıyı açık bıraktı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 21 yaşındaki Süleyman A. ise durumdan faydalanarak 4 katlı apartmanın 4. katına hırsızlık yapmak için çıktı. Burada gözüne kazanı kestiren Süleyman A., eline alarak yavaşça aşağıya inmeye başladı. Kapıdan çıktığı sırada Ozan A. ile göz göze gelen Süleyman A. hızlıca kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan Süleyman A.'nın peşine düşen Ozan A., fazla uzaklaşmadan şüpheliyi yakaladı. Arbedenin yaşandığı anda mahalle sakinleri Ozan A.'ya yardım ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Süleyman A.'yı gözaltına alarak karakola götürdü.

"Ben kızımla çay içerken 'hırsız var' aşağıda dediler"

Ozan A.'nın kayınvalidesi Nadire Duran, şüphelinin daha öncede bu tarz olayları yaptığını belirterek, "Daha önce hırsızlık oldu ama onu yakalayamadılar. Daha sonra aldılar gittiler. Şimdi ise çocuğa bakarken kapıyı açık bırakmışlar, o anda içeriye girmiş. Ben kızımla çay içerken hırsız var aşağıda dediler ve haberim oldu. Hırsızı damadım yakaladı" dedi.

Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı
Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı
Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı
Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı
Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı
Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı

Pamukkale, Denizli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı - Son Dakika


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