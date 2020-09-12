Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakayı ele verdi - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Hırsızlık suçundan cezaevinden izine çıkan şahıs uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Osmangazi SÖS Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Panayır mahallesinde 34 PH 0915 plakalı bir araç durduruldu. Araçta ve içindeki kişilerin üzerinde yapılan aramada ve araç içerisinde 4 kilogram 570 gram esrar maddesi, 1 buçuk gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıslara yapılan GBT sorgulamasında cezaevineden izine çıktığı belirtildi. Araçta bulunan E.K. ve K.A. gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde kullanmak, ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yeniden adliyeye sevk edildi.