Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Hava Yollarının, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları göz önüne almadan yaptığı ithalat nedeniyle Ulaştırma Bakanı Lezhar Hani ile şirket yetkililerini görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Tebbun'un, Ulaştırma Bakanı Lezhar Hani, Cezayir Hava Yolları Genel Müdürü Behuş Allaş ile şirketin yemek hizmeti sorumlusu Lamari Munir Kemal'i görevden aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın, şirketin, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları ve mali direktifleri göz önüne almaksızın ve yerli malına öncelik verilmesini göz ardı ederek yemek hizmeti için gerekli malzemeleri ithal etmesinden ötürü alındığı ifade edildi.

Görevden alınan Hani yerine Ulaştırma Bakanlığına geçici olarak Bayındırlık Bakanı Faruk Şiyali'nin getirildiği bildirildi.

Cezayir, 2014'teki petrol krizinden bu yana azalan döviz rezervlerini muhafaza etmek için ithalat faturasını kısmaya çalışıyor.

Cezayir Hava Yolları da bir süredir mali sıkıntılar yaşıyor. 56 uçaklı filosu için 10 binden fazla personelle çalışan şirketin bütçeyi aştığı için personel sayısını azaltması çağrıları yapılıyor.