Son dakika haberi | Cezayir'de Kültür ve Sanat Bakanlığı Fransızca kullanımını sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Cezayir'de Kültür ve Sanat Bakanlığı Fransızca kullanımını sonlandırdı

02.04.2022 17:22
Son dakika haberi | Cezayir'de Kültür ve Sanat Bakanlığı Fransızca kullanımını sonlandırdı

Edinilen son dakika haberine göre Cezayir'de "Mesleki Eğitim", "Gençlik ve Spor" ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik" bakanlılarının ardından Kültür ve Sanat Bakanlığı da kurum içi yazışmalarda Fransızca kullanımını sona erdirdi.

Cezayir'de "Mesleki Eğitim", "Gençlik ve Spor" ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik" bakanlılarının ardından Kültür ve Sanat Bakanlığı da kurum içi yazışmalarda Fransızca kullanımını sona erdirdi.ç

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sanat Bakanı Süreyya Muluci'nin kuruma bağlı müdürlük ve dairelerdeki yöneticilere, kurum içi yazışma ve etkinliklerde Arapça dilinin kullanılması talimatını verdiği kaydedildi.

Kültür ve Sanat Bakanlığınca verilen talimatların yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm idari önlemlerin alınacağının belirtildiği açıklamada, "Bakanlık içerisindeki ulusal düzeydeki bütün yazışmalarda ulusal dilin kullanımı yaygınlaştırılacak." ifadelerine yer verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mesleki Eğitim Bakanlığı da iç yazışmalar dahil tüm resmi iletişimde Arapça kullanılmasını 22 Ekim 2021'de mecburi yapmıştı.

İki bakanlığın kararlarını takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 26 Ekim 2021 tarihinde kurum bünyesindeki tüm resmi yazışmalar, beyanlar ve tabelalarda Arapçanın kullanılmasını zorunlu hale getirmişti.

Cezayir'de Savunma Bakanlığı hariç bakanlıkların çoğu iç yazışmalarında yoğun biçimde Fransızcayı kullanıyor. Arapçanın resmi dil olduğu Cezayir'de, Berberice de ikinci resmi dil olarak kabul ediliyor.

YORUMLAR
500
İrfan Gençlik, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü İrfan Gençlik, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü Okul Sporları Güreş Yıldızlar grup müsabakaları başladı Okul Sporları Güreş Yıldızlar grup müsabakaları başladı

Mesleki Eğitim, Fransızca, gençlik, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cezayir'de Kültür ve Sanat Bakanlığı Fransızca kullanımını sonlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:47 Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:39 Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 17:29:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Cezayir'de Kültür ve Sanat Bakanlığı Fransızca kullanımını sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement