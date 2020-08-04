Son dakika haberi! Cezayir'den Fas'a "iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme" mesajı - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fas ile iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fas Kralı 6. Muhammed'e tahta çıkışının 21'inci yıl dönümü (Taç Giyme Bayramı) dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Tebbun, mesajında, Cezayir'in, iki ülke arasındaki kardeşlik, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek için gayret gösterdiğini ifade etti.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Son dönemde ilişkilerde yumuşama sinyalleri

Fas Kralı 6. Muhammed, Aralık 2019'da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a yeni görevi dolayısıyla gönderdiği tebrik telgrafında, iki ülke arasında karşılıklı güven ve diyaloğa dayalı yeni bir sayfa açma çağrısında bulunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da Fas ile aralarındaki gerginliği geride bırakacakları herhangi bir diyaloğa açık olduklarını ifade etmişti.