Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü

25.03.2022 17:27
Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü

Son dakika habere göre Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Rusya Savunma Bakanlığında Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktörü Dmitry Shugaev ile askeri iş birliğini ele aldı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Rusya Savunma Bakanlığında Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktörü Dmitry Shugaev ile askeri iş birliğini ele aldı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şangariha'nın, başkentte Shugaev ile bir araya geldiği belirtildi.

Rusya ile Cezayir arasındaki askeri iş birliği ve ortak konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, Rusya-Cezayir hükümetler arası ortak komitesinin toplantısına katılmak üzere 23 Mart'ta ülkeye gelen Shugaev'un bugün itibarıyla temaslarını tamamladığı kaydedildi.

Uluslararası raporlara göre Cezayir, Rusya'dan silah ithal eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Cezayir yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşa ilişkin ise tarafsızlığına bağlılığını sürdürüyor.

Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü
Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü
Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü

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Genelkurmay Başkanı, Cezayir, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü - Son Dakika
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