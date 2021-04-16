Son dakika haberi: Cezayir hükümeti ramazanda fiyat artışına karşı üreticiden tüketiciye doğrudan satış girişimi başlattı - Son Dakika

Cezayir hükümeti, ramazan ayında belirli ürünlerdeki fiyat artışının önüne geçmek için üreticinin tüketiciye doğrudan ulaşmasını sağlayan 800'e yakın tanzim satış noktası kurma kararı aldı.

Cezayir'de ramazanın hemen öncesinde sıvı yağ ve unun raflarda azalmasının yanı sıra sebze, meyve, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında ciddi artış yaşanması kamuoyunda tepkiye yol açtı. Vatandaşların yağ ve un almak için kuyrukta beklediği görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Cezayir Tüketici Koruma Derneği verilerine göre, tavuk fiyatı birkaç hafta içinde yüzde 68, kırmızı etin fiyatı yüzde 30'a yakın arttı.

Bunun üzerine harekete geçen hükümet, üreticiden tüketiciye doğrudan satış girişimi başlattı.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde kurulan 794 tanzim satış noktasının ramazan ayı boyunca belirli ürünlerde yaşanan fiyat artışını önleme, vatandaşların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını duyurdu.

Satıcılar uygulamadan memnun

Başkent Cezayir'in merkezinde yer alan Ma'raz Çarşısı'ndaki satıcılar, uygulamaya giren yeni satış yönteminden memnun.

AA muhabirine konuşan Kabiliye bölgesinden zeytin satıcısı Muhammed Udaşin, vatandaşların pazara ve ürünlerine ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Ülkenin güneyinden gelen hurma satıcısı Selahaddin Kasran ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen seneki zararını kapatmak için tanzim satış merkezinde tezgah açtığını aktardı.

Kasran, "Burada hem müşteriyi memnun edecek hem de satıcıyı zarar ettirmeyecek bir fiyatta satış yapıyoruz." dedi.

Salgın, Cezayir'deki ekonomik sorunları derinleştirdi

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik tahribat Cezayir'i de derinden etkiledi.

Enerji fiyatlarının düşük seyri, devlet bütçesinin yüzde 60'ını ve ihracatın da yüzde 94'ünü petrol ve doğal gazdan sağlayan Cezayir'i ekonomik olarak zor durumda bıraktı.

Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, ülkenin enerji gelirleri yüzde 40 düştü. Bunun yanı sıra Kovid-19'un yayılmasını engellemek için hayata geçirilen kısıtlamalar, yüksek enflasyon, yerel para birimindeki değer kaybı ve ithalata dayalı ekonomide hızlı fiyat artışı gibi unsurlar ekonomideki sancının şiddetini arttırdı.

Cezayir hükümeti, 2021 bütçesinde ülke ekonomisinin rekor şekilde 22 milyar dolar cari açık verebileceği öngörüsünde bulundu.