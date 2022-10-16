Son dakika haberi! Cezayir ile OPEC'ten "OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına" destek - Son Dakika
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Son dakika haberi! Cezayir ile OPEC'ten "OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına" destek

16.10.2022 15:56
Son dakika haberi! Cezayir ile OPEC'ten "OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına" destek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cezayir ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararını desteklediklerini açıkladı.

Cezayir ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararını desteklediklerini açıkladı.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays arasında başkent Cezayir'de bir çalışma ve istişare toplantısı gerçekleşti.

Bakan Arkab ile OPEC Genel Sekreteri Gays'ın, birkaç haftadır küresel petrol piyasasını etkileyen spekülasyonlara karşı uluslararası petrol piyasasının mevcut durumunu ele aldıkları belirtilen açıklamada, toplantıda kısa ve orta vadede gelişme beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada Arkab ile Gays'ın OPEC+ grubunun 1 Kasım itibarıyla küresel petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltmayı hedefleyen anlaşmasının olumlu etkisine olan tam güvenlerini dile getirdikleri vurgulandı.

OPEC Genel Sekreteri Gays, 3 günlük resmi bir çalışma ziyareti için dün Cezayir'e gelmişti.

Ne olmuştu?

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Cezayir, Opec, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cezayir ile OPEC'ten 'OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına' destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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