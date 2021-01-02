Son dakika haberi! Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü

02.01.2021 19:21
Son dakika haberi! Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Cezayir Savunma Bakanlığı, başkentin yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Cezayir Savunma Bakanlığı, başkentin yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, ordu güçlerinin Muslimun belediyesi sınırlarında arama ve tarama operasyonları yürüttüğü sırada bir grup terörist ile askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışma sırasında 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, teröristlerin yanında ele geçirilen hafif silahlara el konulduğu aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin, 1990'lardan bu yana rejime muhalif silahlı gruplarla karşı karşıya kaldığı Cezayir'de son yıllarda bu hareketliliğin dağlık alanlara kaydığı ifade ediliyor.

Çatışma, Cezayir, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi Süleymani'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran'dan sert mesaj: ABD'nin savaş gemilerini birkaç saat içerisinde yok edebiliriz 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi
Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı         
19:08
G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı         
18:50
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Eski TRT spikeri Aylin Özmenek, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
18:01
Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu         
17:39
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü         
15:20
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 19:24:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei