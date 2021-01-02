Son dakika haberi! Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Cezayir'in Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 6 kişi öldü
02.01.2021 19:21
Son dakika gündem haberine göre Cezayir Savunma Bakanlığı, başkentin yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğünü açıkladı.
Cezayir Savunma Bakanlığı, başkentin yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğünü açıkladı.
Açıklamada, ordu güçlerinin Muslimun belediyesi sınırlarında arama ve tarama operasyonları yürüttüğü sırada bir grup terörist ile askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışma sırasında 2'si asker 4'ü terörist 6 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, teröristlerin yanında ele geçirilen hafif silahlara el konulduğu aktarıldı.
Güvenlik güçlerinin, 1990'lardan bu yana rejime muhalif silahlı gruplarla karşı karşıya kaldığı Cezayir'de son yıllarda bu hareketliliğin dağlık alanlara kaydığı ifade ediliyor.
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