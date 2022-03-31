Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, küresel petrol piyasasına sunulan mevcut tedarik miktarının sorunsuz ve kaydedilen taleple orantılı olduğunu söyledi.

Bakan Arkab, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, mayısta günlük üretimde artışa gitme kararı almasından sonra bir açıklama yaptı.

Arkab, ülkesinin petrol üretimindeki payının mayıs ayında günde yaklaşık 11 bin varil artacağını ve Cezayir'in toplam üretiminin günde bir milyon 13 bin varile çıkacağını belirtti.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, bugün piyasa koşullarını değerlendirmek ve mayıs ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrimiçi toplantı düzenlemişti.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı ifade edilmişti.

Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalarak mayısta günlük 432 bin varil üretim artışına gideceği ifade edilen açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 5 Mayıs'ta yapılacağı kaydedilmişti.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Salgın sonrası talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.