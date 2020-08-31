Son dakika haberi! Cezayir ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1501'e, Umman'da 677'ye yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 364 kişinin enfekte olduğu, 261 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybı 1501'e, vaka sayısı 44 bin 145'e yükselirken, 30 bin 978 kişi sağlığına kavuştu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 539 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 677, vaka sayısının 85 bin 544 olduğunu, 80 bin 459 kişinin iyileştiğini kaydetti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 73 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 22 kişinin iyileştiği belirtildi.

Bugüne dek virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 1966'ya, iyileşen kişi sayısı 1488'e yükseldi.