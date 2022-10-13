Son dakika haberi... CHP Ankara İl Başkanı ve 25 İlçe Başkanı: "Su Tarifesine Yüzde 50 İndirim Yapılması, Aski'yi Yatırım Yapamaz ve Çalışamaz Hale Getirecektir"

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Başkent'teki 25 CHP ilçe başkanı; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP Grubu'nun önerisi ve oy çokluğu ile kararla; zaten indirimli satılan suya ayrıca yüzde 50 indirim yapılması için "ASKİ'yi yatırım yapamaz ve çalışamaz hale getirecektir" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve 25 ilçe başkanı, 10 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin önerisi ve MHP'nin destek vermesi üzerine oyçokluğu ile kabul edilen, suya ayrıca yüzde 50 indirim yapılması kararı alınmasına tepki gösterdi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve ilçe başkanlarının yaptığı ortak açıklama şöyle:

"SU TARİFESİNE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILMASI, ASKİ'Yİ YATIRIM YAPAMAZ VE ÇALIŞAMAZ HALE GETİRECEKTİR"

"ABB Meclisi'nde dün yapılan oturumda ucuz siyasi hesaplar yapılarak verilen kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Ankara'da suyun metreküp maliyeti 24 TL, ücreti ise 13 TL'dir. Ayrıca sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 TL'ye, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli su temin edilmektedir. Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi yatırım yapamaz ve çalışamaz hale getirecektir.

"SU İNDİRİMİ DEĞİL, ASKİ'NİN İFLAS ETTİRİLMESİ KARARIDIR"

Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon metreküp su temini sağlayan ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1.8 miyar TL olacaktır. ASKİ'nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2.3 milyar TL'dir. Elektrik giderlerinin 2023 yılında fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar TL olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Meclis'te alınan bu karar su indirimi kararı değil ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır.

Ankara'da suya yeni dönemde zam yapılmamıştır. Kademeli su tarifesine geçilmiştir. ASKİ abonelerinin yüzde 82'si en düşük kademedeki tarifeyle ücretlendirilmektedir. Tarifeye ÜFE oranında artış yapılmaktadır. Enflasyonun ve genel ekonomik koşulların doğal bir sonucu olan ÜFE oranları ile Belediyemizin bir ilgisi yoktur. Bu konu merkezi hükümetin konusudur.

Tüm bu kararlar, AK Partili üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu ABB Meclisi'nde alınmıştır. Dolayısıyla bugüne kadar sadece Meclis kararları uygulanmıştır. Belediye yönetiminin fiyat artışı yapması söz konusu değildir.

"SEÇİME DOĞRU GİDİLEN BİR DÖNEMDE CHP'Lİ BELEDİYELERİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

ASKİ, mevcut fiyat tarifesi ile bu yıl şu ana kadar 500 milyon TL zarar etmiştir. Yeni kararın uygulanması ile zararın yıl sonunda kadar 1 milyar 100 milyon TL'ye çıkması beklenmektedir. Su hayati bir konudur. Bu şartlar altında, Ankara'nın susuz kalmaması için ASKİ'nin devam eden altyapı çalışmaları ve müteahhitlik hizmetleri MECBUREN durdurulacaktır. 30 yıldır ihmal edilen temiz su hasreti çeken Polatlı, Elmadağ ve Gölbaşı hatlarındaki çalışmalar ile su taşkınlarını önleyecek büyük altyapı çalışmaları da yine zorunlu olarak yarıda bırakılacaktır. Bu süreçte su temini sağlaması için ASKİ'ye ABB bütçesinden para aktarılacaktır. Bu yüzden Belediyenin büyük projelerinin ihale süreçlerinin iptal edilmesi söz konusudur. Maalesef bazı sosyal yardımlar ve kırsal kalkınma destekleri de bu karar nedeniyle iptal edilecektir. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır.

Yıllarca halkın cebindeki paraya göz koyulan, uçuk ücretlerle su satılan ve buradan elde edilen gelirlerle jipler, helikopterler, uçaklar, dinozorlar gibi atıl işlere kaynak aktarılan ASKİ, alınan bu kararla 'entübe' bir şekilde altyapı projelerini bile yapamaz hale getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte oluşabilecek sel baskınlarının da sorumluları bu kararı alan kişiler olacaktır.

Bu yıl elektriğe ortalama yüzde 206, mazota ortalama yüzde 190 zam yapılmış, asgari ücret yüzde 81 oranında artırılmıştır. Elektrik, doğal gaz, arıtma, personel maliyetleri ve diğer giderlerin, iktidarın uyguladığı hatalı ekonomik politikaların sonucu olarak soluksuz bir şekilde arttığı bir ortamda, zaten maliyetinin yarısı olan su tarifelerinin düşürülmesine yönelik alınan bu kararın amacı; seçime doğru gidilen bir dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalışamaz hale getirmekten başka bir şey değildir.

Sayın Büyük Şehir Belediye Başkanımızın bu karar aleyhine açacağı davada verilecek karar, yargı sistemimiz bakımından da turnusol kağıdı niteliğinde olacaktır."