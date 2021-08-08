Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve yönetim kurulu üyeleri orman yangınlarının etkili olduğu Çine İlçesi Sarıköy ve Akçova mahallerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ve bölgedeki görevlilerle görüşen CHP İl Başkanı Ali Çankır, ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Çankır, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile Akçova Afet Koordinasyon Merkezi'nde görüşerek bilgi aldı. Çine ilçesinde yaşanan afet yerini de gezen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Sarıköy ve Akçova mahalle muhtarları ve yöre halkıyla görüşerek her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Yangınla mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşları da ziyaret eden Başkan Çankır, "Yangının ilk çıktığı andan itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle birlikte teyakkuza geçerek yangına anında müdahale etti. Şuan soğutma çalışmaları devam ediyor. Benzer afetlerin tekrar yaşanmamasını temmenni ediyoruz. Yangınla mücadele de tüm gücüyle, özveriyle çalışan isimsiz kahramanlara da teşekkür ediyoruz. Tüm Aydın'a geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN