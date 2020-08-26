Son dakika haberi! CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi! CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, diş hekimlerinin ürettiği hizmetler için KDV'nin sıfırlanması veya yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, diş hekimlerinin ürettiği hizmetler için KDV'nin sıfırlanması veya yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini savundu.

Ağbaba ve beraberindeki CHP milletvekilleri, Türk Dişhekimleri Birliğinde (TDB), Genel Başkan Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç'ı ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine işaret eden Ağbaba, bu tip dönemlerde siyasetçilerin görevinin toplumun yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve dayanışmayı sağlanmak olduğunu söyledi.

Ağbaba, Kovid-19 sebebiyle birçok meslekten insanın sağlığının ve işinin olumsuz etkilendiğine, bunların başında da sağlık çalışanlarının geldiğine dikkati çekerek, bu kapsamda, diş hekimlerinin aktardıkları sorunları Meclis'te dile getireceklerini kaydetti.

"Diş hekimlerinin ürettiği hizmetlerde KDV sıfırlanmalı en azından yüzde 1'e indirilmelidir"

Diş hekimlerine salgın sürecinde bazı avantajlar sağlanması gerektiğini ifade eden Ağbaba, "Birçok alanda, örneğin hava yollarında KDV yüzde 1'e indirilmiş durumda ama diş hekimleriyle ilgili böyle bir uygulama maalesef yok. Mutlaka diş hekimlerinin ürettiği hizmetlerde KDV sıfırlanmalı en azından yüzde 1'e indirilmelidir özellikle bu dönemde." dedi.

Ağbaba, doğal gaz ve elektrik konusunda bazı mesleklere verilen desteklerin diş hekimlerine de sağlanması gerektiğini savunarak, "Kredi borcu olan, zor durumda olan diş hekimlerimiz var. Bunların da mutlaka borçları faizsiz ertelenmelidir." diye konuştu.

Kamuda çalışan diş hekimlerinin filyasyon ekiplerinde, sahada görevlendirildiğine işaret eden Ağbaba, bu konuda diş hekimleri odasının görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Ağbaba, diş hekimliği fakültelerine alınan öğrenci sayısının ihtiyacın üstünde olduğunu iddia ederek, "Fakülteler açılırken bilimsel kadronun doğru oluşturulması gerekiyor. Fakülte açılırken, bir merkez açılırken de TDB'nin görüşünün alınması gerekiyor. Yarın işsizler ordusuna diş hekimleri de katılacak gibi gözüküyor. Bunun tedbirinin bir an önce alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için alınan tedbirleri de eleştiren Veli Ağbaba, Ahlat'ta düzenlenen törenlerde salgına yönelik gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia etti.

Ağbaba, partinin tüm örgütleri ile sosyal mesafe ve Bilim Kurulu kararları doğrultusunda 30 Ağustos'u kutlayacaklarını dile getirerek, "Bugün burada var olmamızı sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos gibi bir günün yasaklanması kabul edilebilir bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, ülkede Kovid-19'un pik yaptığını savunarak, "Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliği artık eskisi gibi değil. Bu günleri atlatacağımızı umuyoruz." diye konuştu.

TDB Genel Başkanı Ataç da ziyaret için Ağbaba'ya teşekkür ederek, siyasi partilerin meslek örgütlerine desteğinin önemini vurguladı.

Kovid-19'dan kaynaklanan ve diğer problemlerin çözümü için çalıştıklarını ifade eden Ataç, bu konularda görüş alışverişi yapacaklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dakika haberi! CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:18

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret - Son Dakika
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