Son dakika haberi! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kansere yakalandı - Son Dakika

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, prostat kanserine yakalandığını bildirdi.

Erol yaptığı yazılı açıklamada, yaptırdığı tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir operasyon geçireceğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Ameliyat sonrasında bir süre tedaviye devam edilecek. Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, bu süreç şeffaflıkla yürütülecek."

Erol, tedavi süreci sonrasında Elazığlılarla bir orada olacağını, kentin sorunlarına çözüm aramaya devam edeceğini aktardı.