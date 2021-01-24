Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 20. ölüm yılında şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suikasta kurban giden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ı 20. ölüm yılında rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına terörle mücadele eden gerçek bir halk kahramanı olan, hain bir suikasta kurban giden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ı aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.