Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ersin Tatar'ı kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tatar'ı kutladığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Mustafa Akıncı'ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs'ın iyiliğinden yana, sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun." ifadesini kullandı.