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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası

08.09.2021 16:34
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarında harcadığı her kuruşun hesabını verme geleneği oluşması gerektiğini belirterek, "Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parasıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarında harcadığı her kuruşun hesabını verme geleneği oluşması gerektiğini belirterek, "Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parasıdır. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete verdiğiniz andan itibaren yeni bir siyaset penceresini açmış olacağız" dedi.

İzmit Belediyesi tarafından 2 milyon 850 bin liraya yapılan Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimini kucaklayan yeni bir siyasi anlayışa geçtiklerini ifade ederek, "Başkanımız el ele yürümekten bahsetti, aslında bu çok önemli bir kavram. El ele yürümek demek, hiç kimseyi ayırmadan sorununu çözmek için hep beraber hareket etmek demektir. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden beraber kentin sorunlarını çözmede ortaklaşma demek. Kentin sorunları elbette var. Sorunsuz bir kent var mı? Hayır. Görevimiz aklımızı kullanarak sorunları çözmektir. Bazen bir kişinin gücü sorunları çözmeye yetmeyebilir. 10 kişinin, 20 kişinin, 100 kişinin yetmeyebilir. Fakat beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" dedi.

'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ'Toplumun her kesimini kucaklayan bir yapıya sahip olmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarının harcadığı her kuruşun hesabını verme geleneği oluşması lazım. Bunu bütün belediye başkanlarımıza söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parasıdır. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete verdiğiniz andan itibaren yeni bir siyaset penceresini açmış olacağız. Ahlaklı, düzgün ve adaletli bir siyaset. Yeni bir siyasetin penceresini açtık, buradan gidiyoruz. Dayanışma kültürüyle gidiyoruz, halka hesap vererek gidiyoruz. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan kimlik, inanç, kültür tarzı ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışıyla gidiyoruz. Bunu hayata geçireceğim. Bu konuda çok ama çok kararlıyız. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, Allah'ın izniyle demokrasiyle taçlandıracağız ve güzelim bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."


CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası

Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, Türkiye, Mevla, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Harcadığınız para sizin değil, milletin parası - Son Dakika
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