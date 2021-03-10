Son dakika haberi: CHP'li Akın'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: CHP'li Akın'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama Açıklaması

10.03.2021 10:39
Son dakika haberi: CHP'li Akın'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken, Türkiye inatla mülkiyeti Rusya'ya ait olacak santrale yatırım yapıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken, Türkiye inatla mülkiyeti Rusya'ya ait olacak santrale yatırım yapıyor. Türkiye yenilenebilir enerji yerine nükleerde ısrar ediyor." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, Türkiye'de nükleer enerji alanında lisans vermekle yükümlü olan Nükleer Düzenleme Kurumunun kuruluşunu düzenleyen kararnamenin Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini belirtti.

Nükleer Denetleme Kurumunun Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temeli atılmadan inşaat izinlerini verdiğini öne süren Akın, Anayasa Mahkemesinin kurumun kuruluşunda Cumhurbaşkanlığının yetki aşımında bulunduğuna hükmederek kararnameyi iptal ettiğini, Nükleer Denetleme Kurumunun ihdas edilmesinin kararname ile olamayacağını hüküm altına aldığını belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin pahalı ve riskli olduğunu, Nükleer Düzenleme Kurumunun yasal temelinin de çökmesiyle hukuki açıdan sakatlandığını savunan Akın, şöyle devam etti:

"Henüz inşaat aşamasında meydana gelen patlamalarla fiziki altyapı konusunda endişelere neden olan Akkuyu Nükleer Santrali şimdi de hukuki altyapısıyla tartışmalı hale geldi. Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken Türkiye inatla mülkiyeti Rusya'ya ait olacak santrale yatırım yapıyor. Türkiye yenilenebilir enerji yerine nükleerde ısrar ediyor. İktidarın ticari değil, siyasi bir proje olarak dayattığı Akkuyu Nükleer Santrali, ne milli ne de yerli bir projedir. Santralin mülkiyeti ve işletimi tamamen Rusya'ya ait olacaktır. Projeyle ülkemize herhangi bir teknoloji transferi de yapılmayacaktır. Üstelik 15 yıl boyunca verilecek alım garantisi vatandaşa zam olarak dönecektir."

Akın, projenin yeterli ve güvenilir atık ve kaza eylem planı olmaması nedeniyle eleştirildiğini, Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girdiğinde Türkiye'de elektrikte talep fazlası oluşacağını ileri sürdü.

Türkiye'nin Akkuyu'ya bu koşullarda ihtiyacının olmadığını, alım garantisi nedeniyle Rusya'ya enerjide daha fazla bağımlı hale geleceğini iddia eden Akın, bu topraklardaki bir nükleer santralin her zaman risk olarak endişelere neden olacağını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Nükleer Güç, Nükleer, Akkuyu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: CHP'li Akın'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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