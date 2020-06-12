Son dakika haberi! CHP'li Akın: "Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli" - Son Dakika

Son dakika haberi! CHP'li Akın: "Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli"

Son dakika haberi: CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Salgın sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemeyen, ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenip, en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme derhal yapılmalıdır.

Son dakika haberi! CHP'li Akın:

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Salgın sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemeyen, ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenip, en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme derhal yapılmalıdır." dedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına ekonomik krizle yakalandığını savunarak, "İktidarın aldığı tedbirler de kasada para olmayınca maalesef çok büyük oranda yetersiz kaldı." diye konuştu.

Bu ay başlayan yeni normal sürecin 1 Temmuz'da ekonomik anlamda henüz rahatlamayan vatandaşlar için büyük bir mağduriyet yaratacağını belirten Akın, "Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlayacak. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri salgın sürecinde, konut ve küçük ticarethanelerdeki 1000 liranın altında borcu olanların elektriğini ve gazını kesmedi. Normalleşmeyle birlikte artık bu borçlar ödenmezse kesilecek. Gelir, para yok, bu borçlar nasıl ödenecek?" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de salgın öncesinde 10 milyonu aşkın abonenin faturasını ödeyemediğini vurgulayan Akın, 2018 ve 2019 yılında elektrik ve doğal gaz borcu nedeniyle abonelerde yapılan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı.

Enerjide normalleşme için önerilerini anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemeyen, ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenip, en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme derhal yapılmalıdır. Elektrik tüketim desteğinden 2019 yararlanan 1 milyon 515 bin 47 haneye ilave olarak salgın sürecinde sosyal yardım programı kapsamında yararlanan ihtiyaç sahipleri de 2021 yılı mart ayına kadar destek kapsamına alınmalıdır. Cumhurbaşkanına bir yıl borç erteleme yetkisi veren düzenlemeye, Kovid-19 salgın hastalığının da eklenmesi gerekiyor. Çiftçinin tüm borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcu ile esnafın faizsiz olarak en az iki yıl borcu ertelenerek, taksitle ödeme kolaylığı sunulmalıdır."

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları desteklemek için sanayicilerin elektrik faturalarına eklenen YEKDEM maliyetlerinin mücbir sebep sayılarak 2020 yılı sonuna kadar kaldırılmasını da öneren Akın, "Elektrik ve mazot gibi enerji kalemlerinde KDV, ÖTV, Fon, TRT payı kaldırılmalıdır. Ekonomik krizden çıkışın ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluşun yolu kooperatifçiliktir. Bu nedenle tarımsal sulama başta olmak üzere halkın kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapması ve bu üretimi de ortak bir çatı altında birleştirmesi için gerekli adımların atılması ve enerji kooperatiflerinin önünün açılması, kolaylaştırılması için gerekli adımlar atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! CHP'li Akın: 'Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli' - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi         
16:47
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 18:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! CHP'li Akın: "Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]