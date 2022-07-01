CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarına yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı. Antmen, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! CHP'li Antmen: 'Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi' - Son Dakika

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