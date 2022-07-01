Son dakika haberi! CHP'li Antmen: "Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi" - Son Dakika
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Son dakika haberi! CHP'li Antmen: "Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi"

01.07.2022 22:25
Son dakika haberi! CHP'li Antmen: "Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi"

Son dakika haberler... CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar” açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarına yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı. Antmen, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! CHP'li Antmen: 'Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! CHP'li Antmen: "Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi" - Son Dakika
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