DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, babasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı Hasan Ayaz'ı (58) darbededek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Burkay Kolçak (20) tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde belde merkezindeki hemzemin geçit önünde meydana gelen olayda, Burkay Kolçak iddiaya göre geçen hafta babasını darbeden Hasan Ayaz ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Hasan Ayaz, aldığı darbelerle yere düştü. Kalp hastası olduğu öğrenilen Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Jandarma ekiplerinin adliyeye gelmesi-Şüphelinin adliyeye çıkarılması-Öldüren gencin fotoğrafı-Ölen adamın fotoğrafı

HABER: ZONGULDAK,

================================

CHP'li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatilci Çağlar Özbakır'ın, korumasıyla birlikte hakaret ettiği yönünde şikayette bulunduğu CHP'li belediye başkanı Alim Karaca ile arasında yaşanan gerginlik anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Başkan Karaca ve korumasının olay yerinden kaçan ancak 200 metre uzaklıkta duran sürücünün yanına koşarak geldikten sonra arabasına zarar verdiği görülülüyor.

Fethiye'de 29 Ağustos günü meydana gelen olayda tatilci Çağlar Özbakır, otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ve araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. Özbakır, iddiaya göre hakarete uğrayıp, aracına zarar verildi. Polis merkezine giderek suç durusunda bulunan Özbakır, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması tarafından hakarete uğrayıp, aracına zarar verildiğini söyledi.

Şikayetin ardından Başkan Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla ifade verdi. Özbakır, gazetecilere yaptığı açıklamada ise trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından hakarete uğrayıp aracına zarar verilodiğini söylemişti.

BAŞKAN VE KORUMASININ TATİLCİNİN ARKASINDAN KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Başkan ve tatilci arasında yaşanan gengirlik anı ile ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alim Karaca ve korumasının tartışmanın ardından uzaklaşan ancak 200 metre sonra kırmızı ışıkta duran tatilcinin yanına koşarak aracına zarar verdiği görüldü.

İlçede bu gelişmeler yaşanırken CHP kanadından ise bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------BAŞKANIN MAKAM ARACININ YOLDA TARTIŞMASI -BAŞKANIN VE KORUMASININ ARAÇTAN İNEREK KOŞMASI-BAŞKANIN VE ŞOFÖRÜNÜN KIRMIZI IŞIKTA DİĞER ARACI YAKALAMASI

-BAŞKANIN VE KORUMASININ ARACI DARP ETMESİ

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ Selçuk AKBAŞ,/FETHİYE,(Muğla),

=================================

Bursa'da, işyerindeki gizli bölümde bandrolsüz sigara ve kaçak tütün ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda gizli bölmelere gizlenmiş 5 kilogram kaçak tütün, 12 bin 560 adet doldurulmuş makaran 13 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Hasgül sokak üzerinde bulunan Suriye vatandaşlarına ait iki iş yerinde bandrolsüz tütün satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama kararı alarak iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada gizli bölümlerde bandrolsüz olduğu tespit edilen 5 kilogram kaçak tütün,12 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 131 paket halinde 26 bin 200 adet çeşitli markalarda boş makaron, 44 paket halinde 13 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ile çeşitli markalarda 24 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sahipleri E. A. ve B.S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.