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Son dakika haberi... CHP'li Çakırözer'den "otomatik finansal bilgi paylaşımı" kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... CHP'li Çakırözer'den "otomatik finansal bilgi paylaşımı" kararına tepki Açıklaması

02.06.2021 16:37
Son dakika haberi... CHP'li Çakırözer'den

Son dakika haber... CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, otomatik finansal bilgi paylaşımına ilişkin uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girmesine tepki göstererek, "Yurt dışındaki vatandaşımızı, 'Kara listeye girmeyeceğim.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, otomatik finansal bilgi paylaşımına ilişkin uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girmesine tepki göstererek, "Yurt dışındaki vatandaşımızı, 'Kara listeye girmeyeceğim.' diye Alman, İngiliz ve Amerikalının vergi memurunun karşısına eli kolu bağlı çıkaramazsınız. Bu hatadan mutlaka geri dönülmeli." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması'nın yürürlük tarihinin, 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 3 Şubat 2020 olarak tespit edildiğini hatırlattı.

Yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşın finansal hesap bilgilerinin, 2019 ve 2020'yi de kapsayacak şekilde ilgili ülkelerle paylaşılmasının söz konusu olduğuna dikkati çeken Çakırözer, bu vatandaşların bir kısmının işsizlik, yoksulluk ve çocuk yardımı aldığına işaret etti.

Çakırözer, bu vatandaşların bulundukları ülkenin vergi teşkilatıyla karşı karşıya gelebileceği ve maliyenin "Senin Türkiye'de şu kadar hesabın varmış, gel bakalım." şeklindeki muamelesine maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türkiye'de 10 milyarlarca lira, milyarlarca avro birikimi olduğunun tahmin edildiğine değinen Çakırözer, "Yurt dışındaki vatandaşımızı, 'Kara listeye girmeyeceğim.' diye Alman, İngiliz ve Amerikalının vergi memurunun karşısına eli kolu bağlı çıkaramazsınız. Bu hatadan mutlaka geri dönülmeli. Hem 'Paranızı getirin, Türkiye'ye yatırın.' diyoruz hem de onları kendi elimizle ihbar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakırözer, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"2019 ve 2020'ye ait finansal bilgiler hiçbir şekilde paylaşılmamalı. Bu, sakıncalı bir durum. Anlaşmanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelenmeli. Anlaşmanın uygulama takvimi açıkça ve belirsizliğe yer bırakmaksızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza duyurulmalı. Türkiye, bakanlıkları ve diğer kurumlarıyla yurt dışındaki vatandaşlarımıza geniş bir bilgilendirme ve danışma mekanizması kurmalı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Utku Çakırözer, Milletvekili, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... CHP'li Çakırözer'den 'otomatik finansal bilgi paylaşımı' kararına tepki Açıklaması - Son Dakika


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